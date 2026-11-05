पांचवीं बार गुहार पर हाई कोर्ट ने दी राहत, 28 महीने से जेल में बंद आरोपी इमरान खान को जमानत

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। हत्या के प्रयास और एससी-एसटी एक्ट के मामले में जेल में बंद इमरान खान उर्फ चन्ना को हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव की एकलपीठ ने यह आदेश पारित किया।

आरोपित जून 2024 से जेल में बंद है और 28 महीने से अधिक समय जेल में बिता चुका है। मामला मुरैना जिले के बामोर थाना क्षेत्र में दर्ज अपराध से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार 22 मई 2024 को फरियादी रिंकू खटीक रामू होटल के पास अपनी सब्जी की दुकान पर बैठा था।