नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कैदियों की ओर से भेजे गए 34 पत्रों में से 31 पर कार्रवाई नहीं होने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि सही तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद डीजीपी ऐसे अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान नहीं है। कोर्ट ने मामले में अपने आदेश की प्रति मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भेजने के निर्देश दिए हैं।