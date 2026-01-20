भाजपा नेता के बेटे ने रची लूट की फर्जी कहानी, बोला- टक्कर मारकर 2.50 लाख लूटे, दो घंटे में दोस्त से ही रकम बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। हजीरा क्षेत्र में यूको बैंक से 200 मीटर दूर 2.50 लाख रुपये लूट की कहानी ने पुलिस को उलझा दिया। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री दारा सिंह सेंगर का 22 वर्षीय बेटा कृष्णदीप सिंह सेंगर रुपये जमा करने गया था। कृष्णदीप ने ही लूट की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे देखे और फरियादी से बात की तो कहानी संदिग्ध लगी।

दो घंटे में ही पुलिस ने लूट की फर्जी कहानी का राजफाश कर दिया। कृष्णदीप ने खुद ही लूट की कहानी गढ़ी थी। दोस्त ने उसे गाड़ी से टक्कर मारी, दोस्त ही उसके इशारे पर रुपये लेकर भागा था। कृष्णदीप और उसका दोस्त पुलिस की हिरासत में हैं। इनसे पूछताछ चल रही है।