MP में केंद्रीय मंत्री सिंधिया समेत 25 रसूखदारों ने किया आर्म्स सरेंडर, गृह विभाग ने लगाई थी रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने एक व्यक्ति के नाम पर दो से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है। पहले से जिनके नाम पर दो से अधिक लाइसेंस निर्गत हैं, उन्हें अतिरिक्त शस्त्र व लाइसेंस सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

सिंधिया समेत 25 रसूखदारों ने शस्त्र सरेंडर किए इस निर्देश के अनुपालन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत ग्वालियर-चंबल संभाग के 25 रसूखदारों ने अपने अतिरिक्त शस्त्र सरेंडर कर दिए हैं। लेकिन अभी भी भाजपा नेता संजय शर्मा ने अपना अतिरिक्त शस्त्र जमा नहीं किया है। शर्मा पुलिस सुरक्षा लेने और निर्धारित शुल्क न जमा करने को लेकर भी चर्चा में रहे हैं।