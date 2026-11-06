एमपी में 'खाली कुर्सी' से नगर परिषद अध्यक्ष को हटाया, मतदान में 466 मतों से हुई हार

नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जेरौन खालसा नगर परिषद की कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष कुसुम मातादीन पस्तौर को जनता ने राइट टू रिकॉल के तहत कराए गए मतदान में कुर्सी से हटा दिया है। खाली कुर्सी और भरी कुर्सी के बीच कराए गए मतदान में उन्हें 466 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि, वर्ष 2022 के निकाय चुनाव में वह कांग्रेस पार्षदों के समर्थन से अध्यक्ष चुनी गई थीं। बाद में उनके और पार्षदों के बीच मतभेद बढ़े।

15 मतदान केन्द्रों पर वोटिंग नगर परिषद के कुल 15 में से 12 पार्षदों ने कामकाज और अन्य मुद्दों पर असंतोष जताते हुए मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 47 के तहत कलेक्टर को राइट टू रिकॉल का प्रस्ताव भेजा। जेरौन खालसा के 15 मतदान केंद्रों पर 7799 पंजीकृत मतदाताओं में से 61.52 प्रतिशत ने मतदान किया।