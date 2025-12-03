मेरी खबरें
    ‘अपमान का बदला लिया... ’ 14 साल के किशोर ने कुल्हाड़ी से की पड़ोसी की हत्या

    MP News: झांसी रोड इलाके में हुई 17 वर्षीय किशोर नितिन की हत्या पड़ोस में रहने वाले 14 वर्षीय किशोर ने की थी। पुलिस पूछताछ में बताया कि नितिन उसे रोज पीटता था और बार-बार बेइज्जत करता था, जिससे परेशान होकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या की है।

    झांसी रोड इलाके में हुई 17 साल किशोर की हत्या।

    1. झांसी रोड इलाके में हुई 17 साल किशोर की हत्या।
    2. 14 साल के नाबालिग ने कुल्हाड़ी से की पड़ोसी की हत्या।
    3. 48 घंटे में किया हत्याकांड का पर्दाफाश।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। झांसी रोड इलाके में हुई 17 वर्षीय किशोर नितिन की हत्या पड़ोस में रहने वाले 14 वर्षीय किशोर ने की थी। पुलिस पूछताछ में बताया कि नितिन उसे रोज पीटता था और बार-बार बेइज्जत करता था, जिससे परेशान होकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या की है। पुलिस ने बाल अपचारी को हिरासत में ले लिया है।

    नितिन का शव रविवार दोपहर झांसी रोड थाना क्षेत्र के गंजी पहाड़ी पर झाड़ियों के बीच मिला था। उसके मुंह और शरीर पर धारदार हथियार के निशान थे। एएसपी अनु बेनीवाल और उनकी टीम ने करीब 30 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद किशोर को हिरासत में लिया, जिसने जुर्म स्वीकारते हुए बताया कि नितिन शौच के लिए गया था, तभी पीछे से कुल्हाड़ी से जल्दी जल्दी सात वार किए, जिससे तड़प-तड़पकर नितिन की मौत हुई।


    हत्या से पहले उसने पत्थर से घिसकर कुल्हाड़ी की धार तेज की थी। माता-पिता ने भी बेटे का अपराध छिपाए रखा और पिता ने बहन के घर भेज दिया। पकड़े जाने पर पहले तो रोने लगा फिर बोला-उसने कोई गलत नहीं किया, बेइज्जती का बदला लिया है। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने 48 घंटे में हत्याकांड का पर्दाफाश करने वाली टीम को पुरस्कृत करने को कहा है।

