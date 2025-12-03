‘अपमान का बदला लिया... ’ 14 साल के किशोर ने कुल्हाड़ी से की पड़ोसी की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। झांसी रोड इलाके में हुई 17 वर्षीय किशोर नितिन की हत्या पड़ोस में रहने वाले 14 वर्षीय किशोर ने की थी। पुलिस पूछताछ में बताया कि नितिन उसे रोज पीटता था और बार-बार बेइज्जत करता था, जिससे परेशान होकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या की है। पुलिस ने बाल अपचारी को हिरासत में ले लिया है।

नितिन का शव रविवार दोपहर झांसी रोड थाना क्षेत्र के गंजी पहाड़ी पर झाड़ियों के बीच मिला था। उसके मुंह और शरीर पर धारदार हथियार के निशान थे। एएसपी अनु बेनीवाल और उनकी टीम ने करीब 30 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद किशोर को हिरासत में लिया, जिसने जुर्म स्वीकारते हुए बताया कि नितिन शौच के लिए गया था, तभी पीछे से कुल्हाड़ी से जल्दी जल्दी सात वार किए, जिससे तड़प-तड़पकर नितिन की मौत हुई।