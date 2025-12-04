वक्री अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आज करेंगे मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को मिलेंगे शुभ परिणाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। देवगुरु बृहस्पति पांच दिसंबर को वक्री अवस्था में कर्क से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु दोपहर 3 बजकर 38 मिनट पर कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी राजयोग 54 घंटे के लिए बनेगा। बृहस्पति का राशि परिवर्तन कन्या, मीन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फलदायी साबित होंगे।

ज्योतिषाचार्य सुनील चोपड़ा ने बताया कि गुरु ग्रह आज वक्री अवस्था में होने के कारण कर्क से मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे है। गुरु ग्रह मिथुन राशि में 11 मार्च को वक्री अवस्था में रहेंगे, फिर मार्गी होकर वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को धन, सुख-समृद्धि, विवाह, बुद्धि और विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरु, धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं।