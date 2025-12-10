MP के कुबरेश्वर धाम में भिखारियों से ठगी, 200-200 रुपये के नकली नोट देकर हजारों की चिल्लर ले उड़े शातिर

नवदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर: जिले के प्रसिद्ध कुबरेश्वर धाम में भिखारियों से ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। मंदिर परिसर में भीख मांगकर गुज़ारा करने वाले तीन से चार गरीब वृद्धों और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ एक अज्ञात बदमाश ने धोखाधड़ी की। शातिर आरोपी ने उन्हें 200-200 रुपये के नकली नोट देकर चिल्लर के नाम पर करीब 8 से 10 हजार रुपये ले लिए। यह घटना मंडी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, सोमवार देर शाम कुछ अज्ञात लोग मंदिर परिसर पहुंचे और वहां मौजूद भिखारियों से बातचीत करने लगे। इस दौरान काला कोट पहने एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी पत्नी कुबरेश्वर धाम में चिल्लर चढ़ाना चाहती है, इसलिए उसे छोटे सिक्कों की जरूरत है। इसी बहाने उसने भिखारियों को नकली 200-200 के नोट थमाए और उनसे चिल्लर लेकर तुरंत वहां से गायब हो गया।
थोड़ी देर बाद जब पीड़ितों ने इन नोटों का उपयोग करने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि नोट नकली हैं। एक भिखारी ने बताया कि जब वह नाश्ता खरीदने दुकान पर पहुंचा और दिए गए नोट से भुगतान करना चाहा, तब दुकानदार ने नोट को नकली बताया, जिससे उसके होश उड़ गए। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी ने उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें निशाना बनाया और भाग निकला।
हालांकि पीड़ितों ने गरीबी, असहायता और डर के कारण पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, जिससे आरोपी बेखौफ चलता बना। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुबरेश्वर धाम में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, जिसके कारण यहां कई गरीब लोग भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं। इसी भीड़ का फायदा उठाकर ठग ने आसानी से अपराध को अंजाम दे दिया।
ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने मांग की है कि कुबरेश्वर धाम में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे और गरीबों को न्याय मिल सके। इस मामले में मंडी थाना प्रभारी सुनील मेहर का कहना है कि अभी तक कुबरेश्वर धाम से संबंधित किसी भी भिखारी द्वारा शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए बदमाशों पर नजर रखी जाएगी।
