कूनो में चीते को किसने मारी गोली? शरीर से निकले थे पांच छर्रे, जांच के लिए पहुंचा केन्द्रीय दल

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकले मादा चीता निर्वा के 19 माह के शावक के शिकार मामले की जांच केंद्रीय टीम ने भी शुरू कर दी है। गुरुवार को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) की डायरेक्टर रुचिका ऋषि व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के महानिरीक्षक डॉक्टर संजयन कुमार कूनो पार्क पहुंचे।

कूनो प्रबंधन से जानकारी लेने के बाद उस स्थान का मुआयना किया, जहां चीता गंभीर घायलावस्था में मिला था। बता दें कि, कूनो पार्क से बाहर विजयपुर वन परिक्षेत्र में 25 अक्टूबर को शावक गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला था। 27 अक्टूबर को सर्जरी के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसके शरीर में बंदूक से चली गोली के पांच छर्रे मिले थे।