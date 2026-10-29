Weather Alert: ग्वालियर में 'अर्णब' का अटैक, बारिश से गिरा 7.2 डिग्री पारा; 2 दिन तक बरसेगा पानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। चक्रवातीय तूफान अर्नब के असर से गुरुवार दोपहर बाद अंचल के आसमान पर काले-काले बादल छा गए और शाम चार बजे के बाद वर्षा शुरू हो गई। हालांकि वर्षा किसी क्षेत्र में तेज तो किसी क्षेत्र में हल्की हुई। साढ़े पांच बजे तक वर्षा 3.5 मिमी हो चुकी थी और इसके असर से दिन के तापमान में भी 7.2 डिसे की गिरावट दर्ज की गई।

दिन का अधिकतम तापमान 30.4 डिसे दर्ज किया गया था, लेकिन पानी बरसने से इसमें 7.2 डिसे की गिरावट आई और 23.2 डिसे पर आ गया। हालांकि, रात में भी बादल छाए रहे थे। इसलिए रात के तापमान में भी बुधवार की तुलना में 4.6 डिसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 20.7 डिसे पर पहुंच गया।

मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, तूफान अर्नब का असर शुक्रवार व शनिवार को भी रहेगा। इसके असर से अंचल में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, चक्रवातीय तूफान कमजोर होकर अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है। लेकिन इसके असर से जिले में वर्षा हो रही है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। इसके साथ ही जम्मू के पास पाकिस्तान क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और पंजाब के ऊपर दो चक्रवातीय प्रसार के क्षेत्र बने हुए हैं। इनका असर भी अंचल में आ रहा है।