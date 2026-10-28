ICC Ranking: विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा टी-20 में फिर बादशाह, ईशान किशन से छीना नंवर वन ताज, टेस्ट रैंकिंग में भी हुई उठापटक

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम इस समय न्यूजीलैंड दौरे पर है और वह पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेल रही है। इस सीरीज में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर बोल रहा है। अब वह एक बार फिर से टी-20 में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं।

मंगलवार को वेलिंग्टन में खेले गए मुकाबले में उन्होंने 38 गेंदों में 113 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। इस पारी के बाद अब अभिषेक को आईसीसी रैंकिंग में भी फायदा मिला है। अपने हमवतन ईशान किशन को पीछे छोड़ पहला स्थान हासिल किया है।