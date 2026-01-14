ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक: मासूम को बुरी तरह नोचा; आए 25 टांके, चेहरे की हुई सर्जरी... नहीं जागा नगर निगम

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: साढ़े तीन साल के मासूम प्रवीण कुशवाह पर सोमवार सुबह करियवाटी गांव के बाहर खेलते समय आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। गहरे घावों के कारण बच्चे को तुरंत उपचार के लिए जेएएच लाया गया। वहां की टीम ने स्थिति गंभीर पाई और प्रवीण को सुपर स्पेशियलिटी पीडियाट्रिक विभाग में रेफर कर दिया।

चेहरे की सर्जरी और इलाज मंगलवार को बच्चे की चेहरे की सर्जरी की गई जिसमें 25 टांके लगाए गए। लगभग एक घंटे चली सर्जरी में डॉक्टरों ने विशेष सावधानी बरती। पीडियाट्रिक्स सर्जन डॉ. दिलीप गर्ग ने बताया कि प्रवीण के गाल के अलावा अन्य हिस्सों पर भी घाव हैं। बच्चे की हालत स्थिर है और उसे अगले दो-तीन दिन तक अस्पताल में रखा जाएगा, इसके बाद डिस्चार्ज किया जाएगा।