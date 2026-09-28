एमपी के 9 जिलों में EPFO लगाएगा विशेष शिविर, पेंशन और पीएफ से जुड़ी समस्याओं का तुरंत मिलेगा समाधान, यहां जान लीजिए अपना नोडल अधिकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर ने अंशदाताओं, कर्मचारियों, पेंशनरों और नियोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित व ऑन-द-स्पॉट समाधान के लिए एक बड़ी पहल की है। अब पीएफ और पेंशन से जुड़े कार्यों तथा शिकायतों के निराकरण के लिए हितग्राहियों को ग्वालियर क्षेत्रीय कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। संगठन द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी नौ जिलों में 28 सितंबर को निधि आपके निकट के तहत विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय आयुक्त सत्य वर्धन गौतम के अनुसार, इन शिविरों का आयोजन सुबह 9:30 बजे से शाम 5:45 बजे तक निर्धारित स्थलों पर किया जाएगा। विभाग ने सभी जिलों के लिए नोडल अधिकारियों और टीमों की तैनाती कर दी है। इन समस्याओं का मौके पर होगा निपटारा... इस विशेष शिविर के माध्यम से पीएफ फंड की निकासी नियोक्ताओं द्वारा अंशदान जमा न करने केवाईसी अपडेट कराने नाम/जन्मतिथि में सुधार पेंशन दावा और ऑनलाइन ट्रांसफर से जुड़ी शिकायतों का समाधान क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा मौके पर ही किया जाएगा। दूर-दराज के जिलों के उन कर्मचारियों व वृद्ध पेंशनरों को इस पहल से सबसे अधिक राहत मिलेगी, जो शारीरिक या आर्थिक कारणों से ग्वालियर कार्यालय आने में असमर्थ थे।