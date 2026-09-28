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ग्वालियर की यशस्विनी सिंह का सब जूनियर बास्केटबॉल टीम में चयन, आंध्र प्रदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश का करेंगी प्रतिनिधित्व

शहर की प्रतिभावान खिलाड़ी यशस्विनी सिंह का सबजूनियर बास्केटबॉल मध्य प्रदेश टीम में चयन हुआ है।

By Digital DeskEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 02:23:21 PM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 02:23:21 PM (IST)
ग्वालियर की यशस्विनी सिंह का सब जूनियर बास्केटबॉल टीम में चयन, आंध्र प्रदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश का करेंगी प्रतिनिधित्व
ग्वालियर की यशस्विनी सिंह का सब जूनियर बास्केटबॉल टीम में चयन, नईदुनिया

HighLights

  1. यशस्वी सिंह का सब जूनियर बास्केटबॉल में चयन
  2. आंध्र प्रदेश के खिलाफ MP का करेंगी प्रतिनिधित्व
  3. विद्यालय परिसर ने कहा- यह उपलब्धि गौरव का क्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर की प्रतिभावान खिलाड़ी यशस्विनी सिंह का सबजूनियर बास्केटबॉल मध्य प्रदेश टीम में चयन हुआ है। यशस्विनी सिंह की कोच डॉक्टर विदुषी पाठक ने बताया कि यह प्रतियोगिता आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि यशस्विनी का चयन उनके निरंतर प्रयास, समर्पण एवं उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन की बदौलत संभव हुआ है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यशस्विनी मध्य प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी।

इस उपलब्धि पर यशस्विनी सिंह के स्कूल की प्राचार्य अस्मा खान, कोच डॉक्टर विदुषी पाठक, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एवं समस्त विद्यालय परिवार ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।

विद्यालय परिवार ने यशस्विनी की इस उपलब्धि को गौरव का क्षण बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।