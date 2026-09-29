ग्वालियर में सड़क पर दौड़ती कार बनी आग का गोला, बोनट में भड़की आग की लपटें, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के व्यस्त सिटी सेंटर इलाके में सोमवार की रात एक चलती हुआ कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार के बोनट से आग की लपटें उठती देखकर चालक ने तत्काल वाहन रोका और बाहर कूदकर अपनी जान बचाई।

कुछ ही देर में बोनट से तेज लपटें उठने लगीं और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। पास ही मौजूद एक मार्ट के कर्मचारी ने अग्निशमक यंत्र से आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक, सोमवार की रात कार क्रमांक एमपी 07 सीजी 6076 के बोनट में अचानक आग लग गई।