ग्वालियर में अवैध खनिज कारोबार पर शिकंजा, विभाग ने कई इलाकों में दी दबिश, नौ वाहनों को किया जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। खनिज विभाग की टीम ने शनिवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई करते हुए रेत, मुरम और डस्ट के अवैध परिवहन में लगे नौ वाहन जब्त किए। खनिज विभाग की टीम ने विक्की फैक्ट्री और हुरावली क्षेत्र में दबिश देकर अवैध रेत के परिवहन और भंडारण की जांच की। इस दौरान रेत से भरी छह ट्रैक्टर-ट्रालियां पकड़ी गईं। सभी वाहनों को जब्त कर संबंधित थाने की अभिरक्षा में खड़ा कराया गया।

कलेक्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश के बाद प्रभारी अधिकारी खनिज पंकज ध्वज मिश्रा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई हुई। विक्रमपुर क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान मुरम का अवैध खनन एवं परिवहन करते हुए एक डंपर और एक ट्रैक्टर-ट्राली पकड़ी गई।