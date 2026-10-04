ग्वालियर में आखिर सड़कों पर उतरी पुलिस, कोचिंग के पास से खदेड़े मनचले, महिला पुलिसकर्मियों ने की गश्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के सिटी सेंटर इलाके में आखिर पुलिस सड़कों पर उतरी। कोचिंग संस्थानों के आसपास से मनचलों को खदेड़ा। समूह में खड़े युवकों में पुलिस को देखकर अफरा-तफरी मच गई। पहली बार सिटी सेंटर इलाके की गलियों में ऐसा मौका था, जब महिला पुलिसकर्मियों ने गश्त की। शराब पी रहे लोगों को पकड़ा और थाने पहुंचाया। पुलिस की मौजूदगी से इलाके के रहवासियों, कोचिंग संस्थानों में आने वाली छात्राओं और नौकरीपेशा महिलाओं ने राहत की सांस ली। दरअसल, सिटी सेंटर स्थित साइट नंबर-एक, पटेल नगर, सरस्वती नगर, गोविंदपुरी, कैलाश विहार में प्रमुख कोचिंग संस्थान हैं। यहां हजारों की संख्या में प्रतिदिन छात्राएं आती हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक और कई बड़े निजी संस्थान हैं। जिसके चलते काफी संख्या में कामकाजी महिलाएं आती हैं। दिनभर काफी संख्या में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं का आवागमन रहता है।

यहां असमाजिक तत्व गुमटियों पर इकठ्ठे रहते हैं। समूह बनाकर खड़े रहते हैं। आते-जाते छात्राओं को तंग करते हैं। शाम होते ही यह क्षेत्र नशे के अड्डे में बदल जाता है। इसके बाद तेज रफ्तार में गाड़ियां निकालते हैं। इस मामले को नईदुनिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था।