ग्वालियर में 40 फीसदी तक पहुंचा ओरल कैंसर का आंकड़ा, पूरी दुनिया के मुकाबले दोगुना, बीते तीन साल में हुई इससे 35 मौतें

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। पूरी दुनिया में ओरल (मुंह) कैंसर का औसत 16 से 20 प्रतिशत है, वहीं ग्वालियर-चंबल में यह आंकड़ा 35 से 40 प्रतिशत तक पहुंच गया है। जयारोग्य चिकित्सालय के कैंसर रोग विभाग की ओपीडी में आने वाले हर 100 मरीजों में से लगभग 40 लोग ओरल कैंसर से जूझ रहे हैं।

अब तक हो चुकी 35 मौतें ओरल कैंसर (मुंह का कैंसर) सबसे ज्यादा 35 से 54 साल की उम्र के लोगों में हैं। इतना ही नहीं ओरल कैंसर से पिछले तीन साल में 35 मरीजों की मौत हो चुकी है। ओरल कैंसर का बड़ा कारण पान मसाला है और इसी पान मसाले की गुणवत्ता से लेकर अन्य मायनों में निगरानी करने वाली एजेंसियां सुस्त बैठी हुई हैं।