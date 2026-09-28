MP Weather: ग्वालियर में ठंडी फिजा में खिली गुनगुनी धूप, रात में फिर बरसे बादल, आने वाले तीन दिनों में बारिश की संभावना

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में दो दिन से रिमझिम फुहारों और हल्की वर्षा का दौर शनिवार-रविवार की दरमियानी रात में चला। इससे फिजा में ठंडक आ गई। सुबह छितराए बादल थे और धूप भी निकली। ठंडक के बीच गुनगुनी धूप सभी को प्यारी लगी। इसमें गर्मी और उमस पूरी तरह नदारद थी।

धूप की वजह से दिन के तापमान में 6.6 डिसे की बढ़ोतरी दर्ज हुई और 32.4 डिसे पर पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आगामी तीन दिन में अंचल में कहीं कहीं पानी की बौछारें गिर सकती हैं या फिर हल्की वर्षा हो सकती है।

संभवत: 30 सितंबर तक अंचल से मानसून की विदाई हो जाएगी। अभी मानसून की वापसी की रेखा राजस्थान के धौलपुर के ऊपर अटकी हुई है।

मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा अपडेट के मुताबिक, वर्तमान में कम दबाव का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास बना हुआ है। इस सिस्टम का अब अंचल में असर नहीं आ रहा है।

यहां पर जो भी हल्की वर्षा होगी। वह स्थानीय सिस्टम बनने से ही हो सकती है। इसलिए कहीं-कहीं बौछारें भी पड़ सकती हैं और कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। संभवत आगामी तीन दिन के बाद अंचल से मानसून की विदाई हो सकती है।

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रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी, दिन में उछाल

रात का तापमान 21.6 डिसे पर रहा। यह तापमान सामान्य से दो डिसे से नीचे रहा। इसलिए रात में लोगों को ठंडक महसूस हुई। रात में घरों में पंखे व एसी आदि बंद रहे। वहीं दिन के तापमान में बेशक 6.6 डिसे का उछाल आया हो और तापमान 32.4 डिसे पर पहुंच गया हो।