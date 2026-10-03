IND vs PAK: अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की आंधी में उड़ा पाकिस्तान, भारत ने 19 रनों से हराकर जीता गोल्ड मेडल

अभिषेक और तिलक की फिफ्टी

जवाब में खेलने उतरी पाकिस्तान की टीम 192 रन ही बना सकी। भारत की ओर से ओपनर अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों पर ताबड़तोड़ 61 रनों की पारी खेली जिसमें तीन चौके और सात छक्के शामिल थे। वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन, ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर के जल्दी आउट होने के बाद मध्यक्रम के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने एक बार फिर से अपने बल्ले का दम दिखाया।

नवाज ने दिखाया बल्ले से दम

वर्मा ने 22 गेंदों पर नाबाद 51 रन ठोक दिए। उन्होंने इस दौरान अपनी पारी में तीन चौके और चार छक्के लगाए। आखिरी ओवरों में शिवम दुबे ने भी वर्मा का भरपूर साथ दिया और 15 गेंदों में 27 रन बना दिए। पाकिस्तान की ओर से एकमात्र खिलाड़ी हसन नवाज ने शानदार बल्लेबाजी की। इसके अलावा बड़े स्कोर के सामने पाक खिलाड़ी बेबस नजर आए।