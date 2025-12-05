मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पराली जलाने में देश में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश का नाम, किसानों को जागरूक करना बेअसर

    मध्य प्रदेश में पराली जलाने से रोकने के लिए फैलाई जा रही जागरूकता बेअसर साबित हो रही है। अधिक पराली जलाने वाले जिलों की टाप टेन सूची में प्रदेश के आठ जिले हैं। पिछले साल भी मध्य प्रदेश इसमें सबसे ऊपर था और चार जिले ही इस लिस्ट में थे, लेकिन इस बार तो यह दोगुने हो गए हैं। ग्वालियर इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 07:51:35 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 08:03:04 AM (IST)
    पराली जलाने में देश में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश का नाम, किसानों को जागरूक करना बेअसर
    मध्य प्रदेश में इस साल पराली जलाने की 17067 घटनाएं सामने आई हैं। - प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. वर्ष 2022 से पहले टाप टेन में नहीं था मध्य प्रदेश का कोई जिला
    2. दो साल से प्रदेश व अंचल का श्योपुर है पराली जलाने में नंबर एक
    3. सैटेलाइट से की जाती है देश में पराली जलाने पर निगरानी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश लगातार दूसरी बार पहले नंबर पर रहा है। यही स्थिति अंचल के श्योपुर जिले की है, यह जिला भी लगातार दूसरी बार देश में अव्वल रहा है। लेकिन इस बार अधिक पराली जलाने वाले जिलों की टॉप टेन सूची में प्रदेश के आठ जिले हैं।

    जबकि पिछले साल चार ही जिले थे और 2023 में दो जिले व 2022 में एक भी जिला नहीं था। यानि पिछले तीन साल से प्रदेश में रोक के बाद भी किसान अधिक पराली जला रहे हैं। ग्वालियर जहां टॉप टेन सूची में कभी नहीं आता था और पूरी देश की सूची में काफी नीचे रहता था। तीसरे स्थान पर आया है।


    naidunia_image

    बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की संस्था कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोकोसिस्टम मॉनीटरिंग 15 सितंबर से 30 नवंबर तक पराली जलाने की घटनाओं की सैटेलाइट से निगरानी करता है। इस बार प्रदेशों की बात करें तो मध्य प्रदेश 17067 घटनाओं के साथ पहले नंबर, 7290 घटनाओं के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे, 5114 घटनाओं के साथ पंजाब तीसरे नंबर पर व 2890 घटनाओं के साथ राजस्थान चौथे नंबर पर रहा।

    naidunia_image

    जबकि इस साल जिलों में 2643 घटनाओं के साथ श्योपुर पहले, 1973 घटनाओं के साथ जबलपुर दूसरे, 1930 घटनाओं के साथ ग्वालियर तीसरे, 1797 घटनाओं के साथ दतिया चौथे, 1580 घटनाओं के साथ होशंगाबाद पांचवें, 1142 घटनाओं के साथ सिवनी छठे, 1054 घटनाओं के साथ सतना आठवें व 719 घटनाओं के साथ रायसेन 10वें नंबर पर रहे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.