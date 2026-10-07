ग्वालियर में 9 और 10 को जलापूर्ति होगी प्रभावित, मछली मंडी और चंद्र नगर समेत कई इलाकों में रहेगी किल्लत

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में 750 एमएम व्यास की नई डीआई पाइपलाइन के मिलान कार्य के लिए जल शोधन संयंत्र मोतीझील के रक्कास पहाड़ी टैंक से बेंचुरी मीटर तक दो दिन का शटडाउन लिया जाएगा। इसके चलते नौ और 10 अक्टूबर को ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के कई वार्डों में जल प्रदाय प्रभावित रहेगा।

वहीं, आठ अक्टूबर को कुछ क्षेत्रों में शाम के बजाय सुबह जल प्रदाय किया जाएगा। कार्यपालन यंत्री शिशिर श्रीवास्तव ने बताया कि पाइपलाइन के मिलान के लिए आठ और नौ अक्टूबर को शटडाउन लिया जाएगा।

इसके कारण आठ अक्टूबर को सागरताल चौराहे से बहोड़ापुर की ओर शील नगर, चंद्रनगर और अपना घर कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों में शाम के समय होने वाला जल प्रदाय सुबह आठ बजे किया जाएगा।

कई वार्डों में जलापूर्ति रहेगी प्रभावित