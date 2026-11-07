Weather Update: ग्वालियर में सर्दी की धीमी रफ्तार, नवंबर के दूसरे सप्ताह में गर्मी का असर; पारा 33 डिग्री पहुंचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नवंबर का दूसरा सप्ताह शुरू होने के बाद भी शहर में सर्दी की रफ्तार धीमी बनी रहेगी। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले सात दिनों तक अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

वहीं, न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिसे के आसपास बना रहेगा। इससे सुबह और रात के समय हल्की ठंड का अहसास होगा, जबकि दोपहर में धूप के कारण गर्मी महसूस होगी। मौसम का मिजाज पूरे सप्ताह लगभग एक जैसा रहने का अनुमान है।