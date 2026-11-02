मदरसा दारुल कुरआन मामला: रिपोर्टों के अध्ययन के बाद जांच आगे बढ़ाएगी समिति, प्रशासन का फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। मदरसा दारूल कुरआन मामले में अब छह सदस्यीय विशेष टीम बाल अधिकार सरंक्षण आयोग और बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट पर आगे बढ़ेगी। पहले इन रिपोर्टों का अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद आगामी जांच होगी। समिति के सदस्य इस सप्ताह में जांच पड़ताल को आगे बढ़ा सकते हैं। इस मामले में सभी विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। मप्र राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग और बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट के बाद कलेक्टर के निर्देश पर यह समिति बनाई गई है।

इस समिति को जिला पंचायत सीईओ सोजान सिंह रावत लीड करेंगे और साथ ही एसडीएम, सीएसपी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी व श्रम अधिकारी शामिल हैं। 26 बच्चों का किया गया था रेस्क्यू बता दें कि, मदरसा दारूल कुरआन में मप्र राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग की कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई के बाद रेस्क्यू किए गए 26 बच्चों को ग़ृहों में रखवाया गया और इसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया के बाद माता पिता को सौंपा गया।