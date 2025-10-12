बारात में गोलियां चलाकर डांस रहा था युवक, मौके पर पहुंची पुलिस, लाइसेंसी बंदूक जब्त कर किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: बहोड़ापुर क्षेत्र में बारात में नाचते हुए लाइसेंसी बंदूक से गोलियां चला रहे एक युवक को पुलिस ने पकड़ा है। जब वह गोलियां चला रहा था, तभी पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस को देखकर उसने दौड़ा लगा दी। पुलिस की गाड़ी उसके पीछे लगी और उसे पकड़ लिया।

पुलिस ने दर्ज की FIR पुलिस ने बंदूक भी जब्त कर ली है। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आनंद नगर के सी-ब्लाक में बारात जा रही थी। बहोड़ापुर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। यहां बारात में नाच रहे नाजिम खान निवासी कोटेश्वर कालोनी के हाथ में बंदूक थी। उसने पहले एक फायर किया तो पुलिस ने देख लिया। तभी टीआइ तोमर गाड़ी से बारात के समीप पहुंच गए।