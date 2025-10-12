मेरी खबरें
    बारात में गोलियां चलाकर डांस रहा था युवक, मौके पर पहुंची पुलिस, लाइसेंसी बंदूक जब्त कर किया गिरफ्तार

    ग्वालियर के बहोड़ापुर क्षेत्र में एक बारात के दौरान युवक ने नाचते हुए अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी भागने लगा, लेकिन करीब 500 मीटर पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने बंदूक जब्त कर एफआईआर दर्ज की और लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया शुरू की।

    By amit mishra
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 07:15:18 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 07:17:56 PM (IST)
    बारात में नाचते हुए युवक ने की फायरिंग, पुलिस ने अरेस्ट (प्रतीकात्मक फोटो)

    1. बहोड़ापुर में बारात में युवक ने चलाई बंदूक।
    2. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया अरेस्ट।
    3. लाइसेंसी बंदूक जब्त, एफआईआर दर्ज।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: बहोड़ापुर क्षेत्र में बारात में नाचते हुए लाइसेंसी बंदूक से गोलियां चला रहे एक युवक को पुलिस ने पकड़ा है। जब वह गोलियां चला रहा था, तभी पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस को देखकर उसने दौड़ा लगा दी। पुलिस की गाड़ी उसके पीछे लगी और उसे पकड़ लिया।

    पुलिस ने दर्ज की FIR

    पुलिस ने बंदूक भी जब्त कर ली है। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आनंद नगर के सी-ब्लाक में बारात जा रही थी। बहोड़ापुर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। यहां बारात में नाच रहे नाजिम खान निवासी कोटेश्वर कालोनी के हाथ में बंदूक थी। उसने पहले एक फायर किया तो पुलिस ने देख लिया। तभी टीआइ तोमर गाड़ी से बारात के समीप पहुंच गए।


    वह दूसरी गोली चलाने ही वाला था कि पुलिस की गाड़ी को देखकर सहम गया। वह बचने के लिए भागा। करीब 500 मीटर तक पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया। वह एक घर में दुबक गया। यहां से पुलिस ने बंदूक के साथ उसे पकड़ लिया। फिर उस पर एफआइआर दर्ज की। अब उसकी बंदूक का लाइसेंस निरस्त कराने के लिए कलेक्टर को पत्र भी लिखा जाएगा।

