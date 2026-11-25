नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: शासकीय विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और हर वर्ग के विद्यार्थियों को समान शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के सरकारी दावों की जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ताजा यू-डाइस प्लस 2025-26 रिपोर्ट ने प्रदेश की स्कूली व्यवस्था में दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति बरती जा रही उदासीनता को बेनकाब कर दिया है।

रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, ग्वालियर जिले सहित पूरे मध्यप्रदेश के 82.8 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के अनुकूल विशेष शौचालय (दिव्यांग फ्रेंडली टायलेट) उपलब्ध ही नहीं हैं। कागजों पर बने शौचालय भी जर्जर रिपोर्ट से यह चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया है कि जिन चुनिंदा स्कूलों में विशेष शौचालयों का निर्माण कराया गया है, उनमें से अधिकांश देखरेख, पानी की उपलब्धता और मरम्मत के अभाव में बदहाल पड़े हैं। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के कुल स्कूलों (शासकीय व अशासकीय मिलाकर) में से महज 25.6 प्रतिशत स्कूलों में ही विशेष शौचालय क्रियाशील हैं।