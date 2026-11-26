नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में पत्नी को राहत देते हुए इंदौर कुटुंब न्यायालय में चल रहे प्रकरण की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी को न केवल वर्चुअल माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जाए, बल्कि वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने और गवाहों से प्रतिपरीक्षण करने की भी हकदार होगी।

एडवोकेट एमएस चौहान ने बताया कि याचिकाकर्ता पत्नी की ओर से इंदौर कुटुंब न्यायालय में चल रहे प्रकरण को ग्वालियर कुटुंब न्यायालय स्थानांतरित करने की मांग करते हुए याचिका प्रस्तुत की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि महिला वर्तमान में अपने परिवार के साथ ग्वालियर में रह रही है।