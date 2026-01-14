NCERT ने निकाली गणित की नई किताब, अब इंट्रेस्टिंग होगी मैथमेटिक्स की पढ़ाई... रेस्टोरेंट बिल से पाइथागोरस तक बदला सिलेबस

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने गणित शिक्षा को लेकर एक अहम बदलाव किया है। कक्षा आठवीं के लिए जारी की गई नई पुस्तक ‘गणित प्रकाश (भाग-2)’ में गणित को डर और बोझ से निकालकर रोचक और उपयोगी विषय के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। ग्वालियर के स्कूलों में भी इस किताब को नए सत्र से पढ़ाया जाएगा।

फार्मूलों से आगे, जीवन से जुड़ा गणित अब छात्र केवल सैद्धांतिक फार्मूलों तक सीमित नहीं रहेंगे। किताब में रेस्टोरेंट के बिल में जीएसटी की गणना, लैपटॉप या किताब खरीदते समय टैक्स कैलकुलेशन जैसे उदाहरण शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही रसोई में मसालों के मिश्रण और उनके सही अनुपात के जरिए गणितीय अवधारणाओं को समझाने पर जोर दिया गया है।