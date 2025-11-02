FASTag वालों के लिए नई चुनौती, अब हर तीन साल में करनी होगी 'KYV' प्रक्रिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। अगर आपके पास गाड़ी है और आप फास्टैग (FASTag) का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए नई जिम्मेदारी आ गई है। अब सिर्फ केवाइसी (नो योर कस्टमर) ही नहीं, बल्कि “KYV” यानी नो योर व्हीकल प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस प्रक्रिया को लागू किया है ताकि फास्टैग से होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके।

फास्टैग के गलत इस्तेमाल ने बढ़ाई परेशानी दरअसल, पिछले कुछ महीनों में कई मामले सामने आए जिनमें ट्रक चालकों ने कारों के फास्टैग का इस्तेमाल किया या कुछ लोगों ने अपने फास्टैग को वाहन पर लगाने की बजाय पर्स या बैग में रख लिया। इससे न केवल टोल राजस्व में गड़बड़ी हुई, बल्कि डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम भी प्रभावित हुआ। अधिकारियों के अनुसार, इन गड़बड़ियों से बचने और सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए “नो योर व्हीकल” प्रक्रिया शुरू की गई है।