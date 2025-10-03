Gwalior के KRH में नवजात की मौत, डिलीवरी में आधा लटका बच्चा, डॉक्टरों पर लगे संगीन आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। खाद बीज की दुकान चलाने वाले युवक की पत्नी को गुरुवार सुबह प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद केआरएच में लेकर पहुंचे तो डाक्टरों ने शाम तक भर्ती नहीं किया। इसके बाद शाम को जब इलाज शुरू हुआ तो बच्चा आधा ही बाहर आया और कुछ देर बाद उसकी जान चली गई।

डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप डॉक्टरों के अनुसार धड़कन पहले से ही नहीं आ रही थी। पति का आरोप है कि सुबह से दोपहर तक डॉक्टर पार्टियों में व्यस्त रहे, यह बताया गया और केस को गंभीरता से सुना नहीं गया। शाम को जैसे तैसे इलाज शुरू हुआ तो डाक्टरों की लापरवाही से बच्चा आधा लटक गया और फिर जान चली गई। पति ने अन्य सदस्यों के साथ केआरएच के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। देर रात तक पति व सदस्य वहीं बैठे रहे।