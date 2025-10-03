मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Restaurant In Train Coach: एमपी में रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ, ट्रेन के डिब्बे में ले सकेंगे 200 प्रकार के व्यंजनों का स्वाद

    Indian Railways: रेस्टोरेंट का नाम ‘एक्सप्रेस आर्यन’ रखा गया है। इसे खास तौर पर लक्ज़री लुक देने के लिए ट्रेन के डिब्बों का कायाकल्प किया गया है। इंटीरियर को आकर्षक बनाया गया है, सिटिंग व्यवस्था आरामदायक है और हर वह सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो किसी आधुनिक रेस्टोरेंट में होती है। एक बार में 62 लोग यहां बैठकर भोजन कर सकते हैं।

    By Priyank Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 04:07:17 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 04:07:17 PM (IST)
    Restaurant In Train Coach: एमपी में रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ, ट्रेन के डिब्बे में ले सकेंगे 200 प्रकार के व्यंजनों का स्वाद
    कोच की बर्थ हटाकर इंटीरियर बदला गया है। सौजन्य: रेलवे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। रेलवे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उसकी खाली पड़ी संपत्तियां अब बेकार नहीं जाएंगी। रेलवे की पहल और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से गोला का मंदिर क्षेत्र में एक अनोखा रेस्टोरेंट तैयार किया गया है, जो ट्रेन के डिब्बे में बनाया गया है। गुरुवार को इस अनोखे ‘रेल कोच रेस्टोरेंट’ का शुभारंभ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने फीता काटकर किया।

    रेस्टोरेंट का नाम ‘एक्सप्रेस आर्यन’

    रेस्टोरेंट का नाम ‘एक्सप्रेस आर्यन’ रखा गया है। इसे खास तौर पर लक्ज़री लुक देने के लिए ट्रेन के डिब्बों का कायाकल्प किया गया है। इंटीरियर को आकर्षक बनाया गया है, सिटिंग व्यवस्था आरामदायक है और हर वह सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो किसी आधुनिक रेस्टोरेंट में होती है।

    एक बार में 62 लोग यहां बैठकर भोजन कर सकते हैं। खाने के शौकीनों के लिए इस रेस्टोरेंट में मेन्यू भी खास तौर पर आकर्षक बनाया गया है। यहां 200 से अधिक व्यंजन शामिल किए गए हैं, जिनमें चाइनीज, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय पकवान भी उपलब्ध हैं।

    खाली पड़ी संपत्तियों का किया उपयोग

    रेलवे का यह प्रयास न केवल यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए एक नया अनुभव देगा, बल्कि यह स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में भी अहम कदम है। रेलवे अपनी अनुपयोगी और खाली पड़ी संपत्तियों का उपयोग अब राजस्व अर्जन और जनहित दोनों के लिए करेगा।

    यह भी पढ़ें- Biscuit से लेकर Shampoo तक हुआ सस्ता, लेकिन GST New Rate से आ गई नई मुसीबत!

    रेस्टोरेंट को आधुनिक सुविधाओं और बेहतरीन माहौल के साथ विकसित किया गया है। यह न केवल खानपान प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी शहर को नई पहचान देगा। ग्वालियर में खुला यह नया रेल कोच रेस्टोरेंट न केवल भोजन का स्वाद देगा, बल्कि यात्रियों को ट्रेन में सफर जैसा अनोखा अनुभव भी कराएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.