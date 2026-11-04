पीएम ऊषा योजना: ग्वालियर में 800 कंप्यूटर न तो स्टडी सेंटर में इंस्टाल हुए और न विभागों में

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पीएम ऊषा योजना के तहत जीवाजी विश्वविद्यालय ने आठ महीने पहले 10 करोड़ की लागत से 800 कंप्यूटर खरीदे थे। इन कंप्यूटरों में से 400 को विभिन्न विभागों में कंप्यूटर लैब व आफिस उपयोग के लिए और 400 को डिजिटल सेल्फ स्टडी सेंटर में छात्रों को अध्ययन करने के लिए लगाया जाना था। लेकिन इन कंप्यूटरों में से अधिकतर स्टोर में रखे हुए हैं।

हालांकि कुछ कंप्यूटर विभागों में भी पहुंचे हैं, लेकिन इंस्टाल नहीं किए गए। जबकि इन कंप्यूटरों की वारंटी भी खत्म होने वाली है। ऐसे में जीवाजी विवि प्रबंधन व विभागों के अध्यक्षों की लापरवाही से इन कंप्यूटर्स का लाभ छात्रों को नहीं मिल पा रहा है।