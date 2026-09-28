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ग्वालियर में देर रात पुलिस का एक्शन, अनैतिक गतिविधियों पर शिकंजा, महिला अफसरों ने खंगाले स्पा सेंटर और मसाज पार्लरों में रजिस्टर

शहर के स्पा सेंटर और मसाज पार्लरों में अनैतिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। शहर के अलग-अलग स्पा सेंटर और मसाज पार्लर म...और पढ़ें

By amit mishraEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 09:39:58 AM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 09:39:58 AM (IST)
ग्वालियर में देर रात पुलिस का एक्शन, अनैतिक गतिविधियों पर शिकंजा, महिला अफसरों ने खंगाले स्पा सेंटर और मसाज पार्लरों में रजिस्टर
ग्वालियर में महिला अफसरों का एक्शन, फोटो एआई जनरेटेड

HighLights

  1. ग्वालियर में महिला अफसरों का एक्शन
  2. स्पा सेंटरों पर खंगाले गए रजिस्टर और डाटा
  3. एसएसपी के निर्देशन पर चलाया अभियान

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के स्पा सेंटर और मसाज पार्लरों में अनैतिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। शहर के अलग-अलग स्पा सेंटर और मसाज पार्लर में पुलिस पहुंची। यहां अंदर चेकिंग की, रजिस्टर भी खंगाले।

संचालकों को हिरायत दी कि कोई भी अनैतिक कार्य करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी धर्मवीर सिंह के निर्देश पर महिला थाना प्रभारी स्वीटी राजावत और निरीक्षक सुरभि शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विभिन्न मसाज पार्लर पर चेकिंग की।


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पुलिस ने खंगाला डाटा

इस दौरान मोनार्क द फैमिली सलून और द बीच सैलून एंड स्पा की जांच की गई, हालांकि वहां कोई आपत्तिजनक सामग्री या स्थिति नहीं पाई गई। वहीं द हीलिंग स्पा बंद मिला। पुलिस अधिकारियों ने परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरे, आगंतुक रजिस्टर और स्टाफ के बायोडाटा का रिकार्ड जांचा।

संचालकों को निर्देश दिए गए कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें और प्रतिष्ठान में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि न होने दें।

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