ग्वालियर में देर रात पुलिस का एक्शन, अनैतिक गतिविधियों पर शिकंजा, महिला अफसरों ने खंगाले स्पा सेंटर और मसाज पार्लरों में रजिस्टर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के स्पा सेंटर और मसाज पार्लरों में अनैतिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। शहर के अलग-अलग स्पा सेंटर और मसाज पार्लर में पुलिस पहुंची। यहां अंदर चेकिंग की, रजिस्टर भी खंगाले।

संचालकों को हिरायत दी कि कोई भी अनैतिक कार्य करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी धर्मवीर सिंह के निर्देश पर महिला थाना प्रभारी स्वीटी राजावत और निरीक्षक सुरभि शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विभिन्न मसाज पार्लर पर चेकिंग की।