मध्य प्रदेश में ग्वालियर हादसे पर सियासत गर्म, जीतू पटवारी बोले- सरकार सामूहिक हत्याकांड की महारथी, एसपी-कलेक्टर पद पर कैसे?

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। शीतला माता मंदिर पर हुए भीषण हादसे के मामले में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार सामूहिक हत्याकांड की महारथी है, सरकार का ऐसा चेहरा कब तक रहेगा।

ग्वालियर कलेक्टर व एसपी इतने दिन पद पर कैसे बने हुए हैं। इसके अलावा पटवारी ने सरकार को घेरते हुए पुराने हादसों व मामलों पर भी सवाल उठाए। बुधवार को जीतू पटवारी ग्वालियर पहुंचे जहां कांग्रेस नेताओं के साथ हादसे में मृतक परिवारों के घर पहुंचकर ढ़ांढस बंधाया और घायलों का हालचाल जानने भी पहुंचे।