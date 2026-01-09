ग्वालियर में अफसरों की लापरवाही ने छीनी टैक्स में छूट, अगस्त तक मिलना था लाभ, दिसंबर में पहुंचा प्रस्ताव; परिषद ने लौटाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ईमानदारी से एडवांस संपत्तिकर भरकर छह प्रतिशत की छूट अगस्त माह तक लेने का मौका जनता से सरकारी सिस्टम ने छीन लिया। लोगों को एडवांस टैक्स में छह प्रतिशत की छूट का लाभ जून 2025 के बजाय अगस्त 2025 तक मिल सकता था। नीतिगत मामला होने के कारण परिषद को निर्णय करना था, लेकिन यह प्रस्ताव फाइलों में ही दबकर रह गया और दिसंबर माह में परिषद के पास पहुंच पाया।

विपक्ष ने खड़े किए सवाल गुरुवार को परिषद की बैठक में जब एजेंडा में यह बिंदु आया, तो विपक्षी पार्षदों ने सवाल खड़े किए कि जनता से जुड़े इस मुद्दे को सदन तक आने में इतना समय कैसे लग गया। सभापति मनोज सिंह तोमर ने जब इस मामले में निगमायुक्त संघ प्रिय से पूछा, तो उन्होंने बताया कि जुलाई माह में एमआइसी ने संकल्प किया था और मैंने तभी इसे एजेंडा में शामिल कर अनुमोदन के लिए महापौर के पास भेजा था। जब अनुमोदन मिला, तब इसे परिषद को भेजा गया।

प्रस्ताव को लौटाना पड़ा इसके बाद सभापति ने बैठक को 10 मिनट के लिए स्थगित कर पक्ष-विपक्ष के पार्षदों सहित अधिकारियों से मंत्रणा की कि जनता को कैसे इस छूट का लाभ मिल सकता है, लेकिन व्यवहारिक समस्याएं होने के कारण इस प्रस्ताव को लौटाना पड़ा। इसके साथ ही निगमायुक्त को निर्देश दिए गए कि आगे से समय से संकल्प भेजे जाएं। बता दें कि परिषद में चर्चा करने के लिए बिंदुओं को शामिल करने के बाद एजेंडा निगमायुक्त द्वारा तैयार कर महापौर को भेजा जाता है। महापौर द्वारा इसका अनुमोदन करने के बाद इसे परिषद में निर्णय के लिए भेजा जाता है। संपत्तिकर का यह बिंदु पांच माह लटका रहा। इसी से जिम्मेदारों का जनता के प्रति रवैया समझा जा सकता है, जबकि एक्ट में यह भी प्रविधान है कि यदि अनुमोदन मिलने में 10 दिन से अधिक का समय लगता है, तो निगमायुक्त इस बिंदु को सीधे परिषद की ओर अग्रेषित कर सकते थे। बैठक में गोशाला के गोवंशों के खाद्य पदार्थ क्रय के लिए समयावृद्धि एवं वित्तीय स्वीकृति के बिंदु पर पार्षद ब्रजेश श्रीवास ने आरोप लगाए कि जानबूझकर टेंडर में ऐसी शर्तें रखी गई हैं कि एक ही ठेकेदार को काम मिले। गोशाला में गोवंश बदहाल स्थिति में हैं। पार्षदों ने यह भी मांग की कि इसकी जांच के लिए समिति बनाई जाए। वहीं पार्षद प्रीति परमार ने कहा कि ठहराव तो यह भी हुआ था कि सभी पार्षद महीने में एक बार गोशाला में जाकर सेवा करेंगे, लेकिन उसका किसी पार्षद ने ख्याल नहीं रखा। इस मुद्दे पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी, तो सभापति ने बैठक को 12 जनवरी दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।