सल्फर से हो रही थी किशमिश की सफाई, ग्वालियर में 360 किलो माल किया जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने पहुंची खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी पर करीब दो घंटे तक बाहर खड़े रहना पड़ा। गोदाम के बाहर ताला लगा हुआ था, जबकि अंदर काम चल रहा था। शिकायत मिलने पर निरीक्षण करने पहुंची टीम ने जब गोदाम खुलवाने का प्रयास किया तो काफी देर तक इंतजार करना पड़ा।

बाहर से ताला बंद कर अंदर काम किए जाने की स्थिति ने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। बाद में कार्रवाई करते हुए टीम ने किशमिश और उसे साफ करने में इस्तेमाल होने वाले सल्फर के नमूने लिए। साथ ही 360 किलो किशमिश, जिसकी कीमत 1.26 लाख रुपये है, जब्त कर ली।