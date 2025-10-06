मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पहले चोरी, फिर सीनाजोरी... दुष्कर्म के आरोपी कारोबारी मुक्तेश जैन ने पीड़िता को निर्वस्त्र कर घुमाने की दी धमकी, Video वायरल

    MP News: महिला को शादी का झांसा देकर करीब पांच साल तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी सराफा कारोबारी मुक्तेश जैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह पीड़िता को ही धमका रहा है, इसमें वह महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने की धमकी दे रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। इस वीडियो की पुष्टि नईदुनिया नहीं करता।

    By amit mishra
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 09:43:16 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 09:43:10 PM (IST)
    पहले चोरी, फिर सीनाजोरी... दुष्कर्म के आरोपी कारोबारी मुक्तेश जैन ने पीड़िता को निर्वस्त्र कर घुमाने की दी धमकी, Video वायरल
    दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़िता को निर्वस्त्र कर घुमाने की दी धमकी। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. दुष्कर्म के आरोपी मुक्तेश जैन का वीडियो वायरल
    2. पीड़िता को धमकाते हुए कहा- निर्वस्त्र कर घुमाऊंगा
    3. शादी का झांसा देकर महिला के साथ किया था दुष्कर्म

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। महिला को शादी का झांसा देकर करीब पांच साल तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी सराफा कारोबारी मुक्तेश जैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह पीड़िता को ही धमका रहा है, इसमें वह महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने की धमकी दे रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। इस वीडियो की पुष्टि नईदुनिया नहीं करता।

    शादी का झांसा देकर महिला के साथ किया दुष्कर्म

    उपनगर ग्वालियर में रहने वाली महिला खुद भी कारोबार करती है। उसने ग्वालियर थाने पहुंचकर शिकायत की थी कि लश्कर स्थित हीरा मार्केट के पास रहने वाले सराफा कारोबारी मुक्तेश जैन से उसकी मुलाकात कोरोना काल के समय हुई थी। इसी दौरान उसने शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। फिर शादी करने से इनकार कर दिया। इस मामले में पीड़िता की ओर से शिकायती आवेदन की जांच की गई। पीड़िता द्वारा कुछ वीडियो और चैटिंग भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई थी। इस आधार पर ग्वालियर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी।

    यह भी पढ़ें- MP में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला से गहने ठग ले गए बदमाश, मंदिर से लौटते समय बनाया शिकार

    खुद को भाजपा नेता भी बताता है आरोपी

    अब एक वीडियो और सामने आया है। इसमें कारोबारी मुक्तेश जैन महिला को खड़े होकर धमका रहा है। पीड़िता व उसके स्वजन का कहना है कि मुक्तेश से उन्हें खतरा है। वह कई राजनीतिक रसूखदारों एवं प्रभावशाली लोगों से जुड़ा हुआ है। खुद को भाजपा नेता भी बताता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.