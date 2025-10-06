पहले चोरी, फिर सीनाजोरी... दुष्कर्म के आरोपी कारोबारी मुक्तेश जैन ने पीड़िता को निर्वस्त्र कर घुमाने की दी धमकी, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। महिला को शादी का झांसा देकर करीब पांच साल तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी सराफा कारोबारी मुक्तेश जैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह पीड़िता को ही धमका रहा है, इसमें वह महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने की धमकी दे रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। इस वीडियो की पुष्टि नईदुनिया नहीं करता।

शादी का झांसा देकर महिला के साथ किया दुष्कर्म उपनगर ग्वालियर में रहने वाली महिला खुद भी कारोबार करती है। उसने ग्वालियर थाने पहुंचकर शिकायत की थी कि लश्कर स्थित हीरा मार्केट के पास रहने वाले सराफा कारोबारी मुक्तेश जैन से उसकी मुलाकात कोरोना काल के समय हुई थी। इसी दौरान उसने शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। फिर शादी करने से इनकार कर दिया। इस मामले में पीड़िता की ओर से शिकायती आवेदन की जांच की गई। पीड़िता द्वारा कुछ वीडियो और चैटिंग भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई थी। इस आधार पर ग्वालियर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी।