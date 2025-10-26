ISRO Vacancy 2025: इसरो में निकली भर्ती, 10वीं पास तुरंत करें आवेदन, 92 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी

डिजिटल डेस्क। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। इसरो (ISRO Vacancy 2025) ने अपने स्पेस एप्लिकेशन सेंटर के लिए नई भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए 24 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

दरअसल इसरो को फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन जैसे पदों पर योग्य लोगों की आवश्यकता है। अगर आपका भी स्पेस सेंटर में नौकरी का सपना है, तो इस आप भी भर्ती अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर अंतिम तिथि 13 नवंबर तक के लिए आवेदन की विंडो खोली गई है। यह भर्ती कुल 55 पदों के लिए है।

ISRO में नौकरी के लिए योग्यता

फिटर, मशीनिस्ट जैसे पदों पर वैकेंसी फार्म भरने के लिए मैट्रिक 10वीं के साथ संबंधित ट्रेड में आइटीआइ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। वहीं फार्मासिस्ट ग्रेड ए पोस्ट के लिए प्रथम श्रेणी के साथ फार्मेसी में डिप्लोमा प्राप्त उम्मीदवार आवेदन के लिए योग्य होंगे। इसके अलावा 13 नवंबर 2025 को उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तक हो। हालांकि ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को छूट भी दी जाएगी।

एप्लिकेशन फीस

सभी आवेदकों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये ऑनलाइन जमा करने होंगे। महिला/एससी/एसटी/एक्स सर्विसमैन/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान के छूट मिलेगी। भर्ती से संबंधित अन्य ताजा अपडेट के लिए इसरो की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करें।

सैलरी और आवेदन प्रोसेस

सैलरी पोस्टवाइज- 21,700 से 92,300 तक पोस्टवाइज सैलरी मिलेगी।

चयन प्रक्रिया- लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा

भर्ती का नोटिफिकेशन- ISRO SAC Recruitment 2025 Notification PDF

आवेदन करने का लिंक- ISRO SAC Vacancy 2025 Apply Online