ग्वालियर का सौंसा गांव, जहां हर घर में खिलाड़ी और हर दूसरे घर में फौजी, बेटे ही नहीं बेटियां भी आगे

विक्रम सिंह तोमर, नईदुनिया, ग्वालियर। ग्वालियर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित सौंसा गांव, जहां से निकली प्रतिभाएं पूरे प्रदेश में पहचान बना रही हैं। यहां के हर घर में एक खिलाड़ी और हर दूसरे घर में एक फौजी मिल जाएगा। खेलों के प्रति ऐसा जुनून की बच्चे ही नहीं गांव के बुजुर्ग भी खुले मैदान में दौड़ लगाते हैं। खेल और देशभक्ति के इस अद्भुत संगम ने सौंसा को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दी है। जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स खेलों के मामले में यह गांव अव्वल है।

देश के सबसे बड़े फिजिकल एजुकेशन सेंटर एलएनआइपीई के बाद दूसरा जिम्नास्टिक सेंटर सौंसा गांव में है। लगभग 400 घरों वाले इसे गांव में करीब 200 लोग सेना, पुलिस, एयर फोर्स, एनएसजी ट्रेंनिंग सेंटर में सेवाएं दे रहे हैं। यहां से निकले खिलाड़ी राज्यस्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक परचम लहरा रहे हैं। न सिर्फ पुरुष, बल्कि महिलाएं और बजुर्ग भी पीछे नहीं हैं। गांव में जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स को शिखर पर पहुंचाने वाले 90 वर्षीय कोच खेमसिंह यादव जरूरत पड़ने पर आज भी खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देते हैं।

सिंधिया स्कूल ने 1971 में रखी थी जिम्नास्टिक की नींव सौंसा गांव को जिम्नेस्टिक और एथलेटिक्स का गढ़ बनाने में सिंधिया स्कूल, दुर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। यहां की बढ़ती खेल क्षमता को देखते हुए सिंधिया स्कूल ने 80 वर्ष पहले गांव को गोद लिया और 1971 में जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन उपलब्ध करवाए। तब से हर साल खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड जारी किया जाता है। इससे खेल मैदान, उपकरण और प्रशिक्षण सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है। सौंसा डे पर बच्चे नहीं बुजुर्ग भी लगाते हैं दौड़ सौंसा गांव में 30 नवंबर को उनका वार्षिक उत्सव सौंसा-डे मनाया जाता है। इसमें 25 तरह के विभिन्न खेल खेले जाते हैं। इस प्रतियोगिता में गांव के बच्चे से बुजुर्ग तक भाग लेते हैं। हाल ही में सौंसा-डे नाम से मनाए गए खेल उत्सव में गांव को नोडल स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है।