ग्वालियर में नलों से टपक रहा 'दूषित जल', घरों में आ रहा सीवर मिला पानी, वार्ड 19 में 34 से ज्यादा लोग बीमार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के 66 वार्डों में से कई वार्डों में इन दिनों दूषित पानी की गंभीर समस्या है। इस कारण घरों के नलों से गंदा, बदबूदार और सीवरयुक्त पानी आने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। गंदे पानी के कारण लोगों को उल्टी-दस्त, त्वचा रोग और बुखार जैसी बीमारियां हो रही हैं।

वार्ड क्रमांक 19 में इस पानी के कारण अब तक 30 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं। वार्ड 16 में अमृत योजना के तहत पाइप लाइन डाली जा रही है, इस कारण वहां भी दूषित पानी की समस्या बरकरार है। वार्ड 17 में सुबह जब भी नल आते हैं तो लोगों को पहले कुछ बाल्टी पानी बहाना पड़ता है, उसके बाद भरना पड़ता है।

सीवर लाइनें जर्जर सबसे ज्यादा हालत खराब पुराने बसावट वाले वार्डों में हैं, जहां सीवर लाइनें जर्जर हो चुकी हैं। कई स्थानों पर पानी के पाइप और सीवर लाइन साथ-साथ गुजर रही हैं। पाइप फूटने या जोड़ ढीले होने से सीवर का पानी सीधे पानी में मिल रहा है। वार्ड के रहवासियों ने नगर निगम और जल विभाग में कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो सका है। इस कारण लोगों को टैंकर व आरओ के कैंपर मंगाने पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि इन शिकायतों को नगर निगम की बैठकों में पार्षदों ने खुद लिखकर दिया है। वार्ड 12 में अमृत योजना की पाइप लाइन पर खतरे की घंटी वार्ड क्रमांक 12 में अमृत योजना के तहत बिछाई जा रही नई पानी की पाइप लाइन को लेकर वार्डवासियों में चिंता बनी हुई है। क्षेत्र में पहले से मौजूद पुरानी और जर्जर सीवर लाइन कई स्थानों पर टूट चुकी है। यदि नई पानी की पाइप लाइन भविष्य में कहीं भी लीकेज होती है, तो सीवर का गंदा पानी सीधे पानी की लाइन में मिल सकता है। खुदाई के दौरान कई जगह पुरानी सीवर पाइप क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन उनकी मरम्मत या बदलाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल नई पानी की लाइन डालकर काम पूरा करने की जल्दबाजी आने वाले समय में कई समस्याएं खड़ी कर सकती है।