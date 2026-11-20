नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के शीतला माता मंदिर पर ट्रक से हुए हादसे में मजिस्ट्रियल जांच एक सप्ताह में पूरी हो जाएगी। इस मामले में 40 से ज्यादा अधिकारियों के बयान दर्ज हो चुके हैं, सीसीटीवी सहित विभिन्न तकनीकी रिपोर्ट भी शामिल कर ली गई हैं।

जांच अधिकारी एडीएम सीबी प्रसाद की विवेचना लगभग पूरी होने को है और निष्कर्ष के साथ रिपोर्ट सप्ताह भर में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। वहीं इस हादसे में जो गंभीर तीन घायल थे उन्हें एयरलिफ्ट कर भोपाल भेजा गया था, जहां से वे डिस्चार्ज हो गए।