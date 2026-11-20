नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के शीतला माता मंदिर पर ट्रक से हुए हादसे में मजिस्ट्रियल जांच एक सप्ताह में पूरी हो जाएगी। इस मामले में 40 से ज्यादा अधिकारियों के बयान दर्ज हो चुके हैं, सीसीटीवी सहित विभिन्न तकनीकी रिपोर्ट भी शामिल कर ली गई हैं।
जांच अधिकारी एडीएम सीबी प्रसाद की विवेचना लगभग पूरी होने को है और निष्कर्ष के साथ रिपोर्ट सप्ताह भर में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। वहीं इस हादसे में जो गंभीर तीन घायल थे उन्हें एयरलिफ्ट कर भोपाल भेजा गया था, जहां से वे डिस्चार्ज हो गए।
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17 अक्टूबर की रात हुआ था हादसा
इस मामले में जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई संभावित है। 17 अक्टूबर की रात शीतला माता मंदिर के गेट पर एक बेकाबू ट्रक ने श्रद्वालुओं को भेड़ बकरियों की तरह रौंद दिया था जिसमें 16 की मौत हो गई थी और 42 लोग घायल हो गए थे।
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हादसे के बाद इस मामले में आठ पुलिस अधिकारियों पर निलंबन व अटैच करने की कार्रवाई की गई थी। हादसे की वजह क्या थी और प्रशासन या पुलिस के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी सीधे तौर पर दोषी हैं यह सामने आना बाकी है।
सीएम मोहन यादव ने दिए थे जांच के आदेश
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे जिसके बाद कलेक्टर रुचिका चौहान के आदेश पर मजिस्ट्रियल जांच शुरू की गई। इस हादसे ने प्रदेशभर में हड़कंप मचा दिया था, जिसके बाद वाहनों की फिटनेस जांच के आदेश भी आरटीओ स्तर के अधिकारियों को दिए गए।
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