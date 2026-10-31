शीतला माता मंदिर हादसे में DSP और CMO समेत डॉक्टरों के बयान दर्ज, अधिकारियों से पूछे अहम सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शीतला माता मंदिर हादसे की मजिस्ट्रियल जांच में अब हादसे के वक्त की परिस्थितियों और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका को समझने पर फोकस किया जा रहा है। शनिवार को एडीएम सीबी प्रसाद ने ट्रैफिक डीएसपी अजीत सिंह चौहान, सीएमओ ग्रामीण, डॉक्टरों सहित अन्य अधिकारियों के बयान दर्ज किए।

अधिकारियों से हादसे से जुड़े कई अहम सवाल पूछे गए। डॉक्टरों से यह भी पूछा गया कि हादसे के समय वे कहां थे और सूचना मिलने के बाद घायलों के इलाज के लिए क्या व्यवस्थाएं की गईं।

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जांच के दौरान हादसे से पहले और बाद की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली गई। अब रविवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एमएस सागर के साथ राजस्व अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे।

16 लोगों की हुई थी मौत

जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसे के समय संबंधित विभागों की क्या जिम्मेदारी थी और मौके पर व्यवस्थाएं किस तरह संचालित हो रही थीं। उल्लेखनीय है कि शीतला माता मंदिर के गेट पर चीनौर रोड की ओर से आए एक ट्रक ने श्रद्धालुओं को रौंद दिया था। इस दर्दनाक हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 42 लोग घायल हुए थे।