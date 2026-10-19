शीतला माता मंदिर हादसे में 12 साल की मन्नत से जन्मे जुड़वा बेटे भी ट्रक की चपेट में आए, चाचा के साथ गंवाई जान

डिजिटल डेस्क। ग्वालियर के आंतरी स्थित सांतऊ गांव का प्राचीन शीतला माता मंदिर उस खौफनाक रात के बाद अब धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है। भले ही श्रद्धालुओं के दिलों में हादसे का डर अभी भी ताजा है, लेकिन मां शीतला के प्रति उनका अटूट विश्वास डगमगाया नहीं है। यही वजह है कि अष्टमी और नवमी के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

हालांकि, भीड़ आम दिनों के मुकाबले थोड़ी कम है। गौरतलब है कि शनिवार-रविवार की दरमियानी रात एक बेलगाम और ओवरलोड ट्रक ने नो-एंट्री तोड़कर मंदिर परिसर में कहर बरपाया था, जिसमें बच्चों सहित 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 42 लोग घायल हो गए।