MP News: शूटर्स ने किसी भी स्पर्धा में नहीं लिया भाग, फिर भी उनके पास कई बंदूके

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले में शूटिंग प्रतियोगिताओं के नाम पर कारतूसों का फर्जीवाड़ा करने के मामले में जांच कर रही टीम ने सभी 80 शूटर्स के लाइसेंस, बंदूक और कारतूसों का रिकॉर्ड इक्ट्ठा कर लिया है। जिसको टीम द्वारा खंगाला जा रहा है, इसमें अनेक गड़बड़ी निकलने की बात सामने आ रही है। प्राथमिक तौर पर पता चला है कि ऐसे कई निशानेबाज हैं जिन्होंने लंबे समय से खेल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया, फिर भी खेल श्रेणी में बंदूक और कारतूस अपने पास रखे हुए हैं।

लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई टीम सोमवार तक जांच रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को सौंपेगी। इसमें जिन शूटर्स के द्वारा गड़बड़ी करने की पुष्टि होती है तो उनके लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम रविशंकर राय ने बताया कि जांच दल के सामने लाइसेंस, बंदूक और कारतूस सहित सभी दस्तावेजों के साथ बुलाए गए 80 शूटर्स उपस्थित हुए। जिनके द्वारा दिए गए दस्तावेजों में ध्यान देने योग्य तथ्य मिले हैं जैसे कई शूटर्स का मूल लाइसेंस और बाद में उनके द्वारा आत्मरक्षार्थ है और आत्मरक्षार्थ होकर उनके पास एक या फिर दो शस्त्र है।