MP News: शूटर्स ने किसी भी स्पर्धा में नहीं लिया भाग, फिर भी उनके पास कई बंदूके

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले में शूटिंग प्रतियोगिताओं के नाम पर कारतूसों का फर्जीवाड़ा करने के मामले में जांच कर रही टीम ने सभी 80 शूटर्स के लाइसेंस, बंदूक और कारतूसों का रिकॉर्ड इक्ट्ठा कर लिया है। जिसको टीम द्वारा खंगाला जा रहा है, इसमें अनेक गड़बड़ी निकलने की बात सामने आ रही है। प्राथमिक तौर पर पता चला है कि ऐसे कई निशानेबाज हैं जिन्होंने लंबे समय से खेल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया, फिर भी खेल श्रेणी में बंदूक और कारतूस अपने पास रखे हुए हैं।
टीम सोमवार तक जांच रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को सौंपेगी। इसमें जिन शूटर्स के द्वारा गड़बड़ी करने की पुष्टि होती है तो उनके लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम रविशंकर राय ने बताया कि जांच दल के सामने लाइसेंस, बंदूक और कारतूस सहित सभी दस्तावेजों के साथ बुलाए गए 80 शूटर्स उपस्थित हुए। जिनके द्वारा दिए गए दस्तावेजों में ध्यान देने योग्य तथ्य मिले हैं जैसे कई शूटर्स का मूल लाइसेंस और बाद में उनके द्वारा आत्मरक्षार्थ है और आत्मरक्षार्थ होकर उनके पास एक या फिर दो शस्त्र है।
खेल श्रेणी में भी उसी लाइसेंस में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए चार शस्त्र ले लिए गए हैं। इसके साथ-साथ जो कारतूस का कोटा खेल श्रेणी में है उसका उपयोग आत्मरक्षार्थ के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं कई ऐसे शूटर्स हैं जिन्होंने लंबे समय से खेल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है फिर भी खेल श्रेणी के अंदर शस्त्र व कारतूस को अपने पास रखे हुए हैं।
कारतूस पड़ताल में यह भी सामने आया है कि कई ऐसे शूटर्स भी है जिन्होंने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और आज दिनांक तक अपने लाइसेंस पर किसी प्रकार के कारतूस को खरीदना नहीं दर्शाया है जबकि जब प्रतियोगिता में हिस्सा लिया गया होगा तो कारतूस का प्रयोग भी किया गया होगा। टीम द्वारा आगे भी जांच की जा रही है, जिससे संभवत: अनेक अनियमितताएं सामने आएंगी, जिन्हें शूटर्स के नाम सहित रिपोर्ट में लिखा जाएगा।
परवलिया थाना इलाके के रसूलिया पठार में एक अवैध शूटिंग रेंज में फायरिंग कराए जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक देहात को उक्त संबंध में प्रकरण कायमी के लिए लिखा गया था। जिस पर पुलिस ने शारीक बुखारी के खिलाफ कार्रवाई की है और इसके साथ ही शस्त्र डीलर्स में शाह आर्मरी की शस्त्र दुकान पर पाई गई अनिमितताओं को लेकर के आर्म्स डीलर लाइसेंस निलंबित करने के लिए लिखा है, ऐसे में शासन जल्द ही इस पर कार्रवाई करेगा।
संत हिरदाराम नगर के एसडीएम न्यायालय में चार दिन चली सुनवाई के दौरान सभी 80 शूटर्स ने अपना रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया है लेकिन इनमें से तीन शूटर्स स्वयं नहीं आए बल्कि उनके प्रतिनिधि रिकॉर्ड लेकर आए थे। पूछताछ में पता चला है कि यह शूटर्स विदेश में प्रतियोगताओं में भाग लेने गए हैं, जिन्हें सूचित कर दिया गया।
सभी शूटर्स का रिकॉर्ड एकत्रित कर लिया गया है, उसे खंगाला जा रहा है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड पता लगाने के लिए एजेंसियों को पत्र भी जारी किए गए हैं। - दीपक नायक, एडीशनल डीसीपी
