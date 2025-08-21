Gwalior: नशे में बेटा भूल गया लिमिट, बुजुर्ग मां पर किया हमला, पत्थर से फोड़ा सिर

नईदुनिया प्रतिनिधि ,ग्वालियर। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में शराब के नशे में एक बेटे ने घरेलू विवाद को लेकर अपनी ही 60 वर्षीय मां के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि उसने पत्थर से मां के सिर पर हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई। बीच-बचाव करने आए बड़े भाई और भाभी को भी उसने जान से मारने की धमकी दी।

आए दिन विवाद करता रहता है बेटा जानकारी के अनुसार, कांटे साहब का बाग, शब्दप्रताप आश्रम निवासी कमलेश कुमार की देखभाल उनका बेटा मानवेन्द्र राजपूत करता है, जो शराब पीने का आदी है और आए दिन विवाद करता रहता है। बुधवार शाम वह नशे की हालत में घर पहुंचा और घरेलू बातों को लेकर मां से विवाद करने लगा।