    Gwalior: नशे में बेटा भूल गया लिमिट, बुजुर्ग मां पर किया हमला, पत्थर से फोड़ा सिर

    MP Crime: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शराब के नशे में एक बेटे ने घरेलू विवाद को लेकर अपनी ही 60 वर्षीय मां के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि उसने पत्थर से मां के सिर पर हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई। बीच-बचाव करने आए बड़े भाई और भाभी को भी उसने जान से मारने की धमकी दी।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 09:51:05 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 09:51:05 PM (IST)
    HighLights

    1. बेटे ने अपनी ही 60 वर्षीय मां के साथ मारपीट कर दी
    2. बेटे ने पत्थर से मां के सिर पर हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई
    3. पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है

    नईदुनिया प्रतिनिधि ,ग्वालियर। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में शराब के नशे में एक बेटे ने घरेलू विवाद को लेकर अपनी ही 60 वर्षीय मां के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि उसने पत्थर से मां के सिर पर हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई। बीच-बचाव करने आए बड़े भाई और भाभी को भी उसने जान से मारने की धमकी दी।

    आए दिन विवाद करता रहता है बेटा

    जानकारी के अनुसार, कांटे साहब का बाग, शब्दप्रताप आश्रम निवासी कमलेश कुमार की देखभाल उनका बेटा मानवेन्द्र राजपूत करता है, जो शराब पीने का आदी है और आए दिन विवाद करता रहता है। बुधवार शाम वह नशे की हालत में घर पहुंचा और घरेलू बातों को लेकर मां से विवाद करने लगा।

    घटना के बाद थाने पहुंचे परिजन

    विरोध करने पर उसने मारपीट करते हुए पत्थर से हमला कर दिया। घटना के बाद परिजन बहोड़ापुर थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी बेटे मानवेन्द्र राजपूत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

