ग्वालियर में LLB छात्र पर दनादन फायरिंग, पत्थर भी बरसाए गए; बाइक टकराने पर भड़के युवक

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। छोटी सी चूक बड़ी वारदात में बदल गई। गोला का मंदिर के मालू मार्बल वाली गली में कार और बाइक में हल्की सी टक्कर क्या हुई, बाइक सवार तीन युवकों ने तांडव मचा दिया। उन्होंने पहले एलएलबी छात्र को गालियां दीं, फिर उसकी वैगनआर पर पत्थर बरसाए और कट्टे से दो फायर ठोंक दिए।

पूरी गली में अफरा-तफरी मच गई। लोग घरों में दुबक गए। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपितों की तलाश चल रही है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। कार से टकराई बाइक, बवाल शुरू पीड़ित भूपेंद्र सिंह तोमर भगत सिंह नगर का रहने वाला है। वह छह नवंबर की रात अपने दोस्त से मिलकर घर लौट रहा था। रात करीब 10 बजे आंगनबाड़ी के सामने गली में सामने से एक कार आ गई। भूपेंद्र अपनी कार को साइड से निकाल रहा था, तभी बाइक सवार सौरभ राजावत, सचिन वाल्मीकि और एक अन्य युवक वहां आ धमके। बाइक निकालने के चक्कर में उनकी बाइक कार से टकरा गई।