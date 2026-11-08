ग्वालियर में LLB छात्र पर दनादन फायरिंग, पत्थर भी बरसाए गए; बाइक टकराने पर भड़के युवक

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। छोटी सी चूक बड़ी वारदात में बदल गई। गोला का मंदिर के मालू मार्बल वाली गली में कार और बाइक में हल्की सी टक्कर क्या हुई, बाइक सवार तीन युवकों ने तांडव मचा दिया। उन्होंने पहले एलएलबी छात्र को गालियां दीं, फिर उसकी वैगनआर पर पत्थर बरसाए और कट्टे से दो फायर ठोंक दिए।
पूरी गली में अफरा-तफरी मच गई। लोग घरों में दुबक गए। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपितों की तलाश चल रही है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है।
कार से टकराई बाइक, बवाल शुरू
पीड़ित भूपेंद्र सिंह तोमर भगत सिंह नगर का रहने वाला है। वह छह नवंबर की रात अपने दोस्त से मिलकर घर लौट रहा था। रात करीब 10 बजे आंगनबाड़ी के सामने गली में सामने से एक कार आ गई। भूपेंद्र अपनी कार को साइड से निकाल रहा था, तभी बाइक सवार सौरभ राजावत, सचिन वाल्मीकि और एक अन्य युवक वहां आ धमके। बाइक निकालने के चक्कर में उनकी बाइक कार से टकरा गई।
भूपेंद्र ने इतना ही कहा कि आराम से निकालो, तो तीनों भड़क गए। गाली-गलौज शुरू कर दी। भूपेंद्र ने विरोध किया तो सौरभ ने कमर से कट्टा निकाल लिया और हवा में एक फायर कर दिया।
यह भी पढ़ें- फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वालों को झटका, एमपी हाई कोर्ट ने कहा- प्रमाणिकता साबित करना भी जिम्मेदारी
गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही दबिश
गोली की आवाज से भूपेंद्र घबरा गया। उसने कार भगाई, तो तीनों बाइक से पीछे लग गए। भागते-भागते सचिन और उसके साथी ने कार पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसी बीच सौरभ ने दूसरा फायर भी कर दिया। भूपेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और तेज रफ्तार में कार दौड़ाते हुए घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने पुलिस को पूरी घटना बताई।
गोला का मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ली जा रही है। पुलिस ने तीनों के घरों पर दबिश दी, मगर तीनों फरार मिले।
थाना प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि भूपेंद्र की शिकायत पर तीनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं।
यह भी पढ़ें- Weather Update: ग्वालियर में सर्दी की धीमी रफ्तार, नवंबर के दूसरे सप्ताह में गर्मी का असर; पारा 33 डिग्री पहुंचा