वरिष्ठता सूची में से 1050 शिक्षकों के होने हैं प्रमोशन, पात्रता परीक्षा बन सकती है रोड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। प्रदेश भर में स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रदेश भर में 32 हजार शिक्षकों के प्रमोशन होना है। लेकिन पदोन्नति की प्रक्रिया वरिष्ठता के हिसाब से होगी। ऐसे में जिले की वरिष्ठता सूची में शुरुआत से 1050 शिक्षकों के प्रमोशन होना है। लेकिन इस प्रक्रिया में पात्रता परीक्षा उन शिक्षकों के लिए रोड़ा बन गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक पात्रता परीक्षा की कैटेगरी में आ रहे हैं। हालांकि शिक्षकों को पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने से हर्ष था, लेकिन जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में आ रहे हैं, वे मायूस हैं, क्योंकि बिना पात्रता परीक्षा पास किए उन्हें पदोन्नति के लाभ नहीं मिल पाएगा।

किन पदों पर होगी पदोन्नति और क्या है प्रक्रिया प्रायमरी शिक्षक को माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षक को उच्च माध्यमिक शिक्षक (व्याख्याता) के पद पर पदोन्नति मिलेगी।

उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग के शिक्षकों को पदोन्नत कर प्राचार्य या अन्य समकक्ष पद पर तैनात किया जाएगा। इसलिए शिक्षकों को था इस प्रक्रिया में का इंतजार इस प्रक्रिया से न केवल शिक्षकों के सेवाकाल को उचित पहचान मिलेगी, बल्कि लंबे समय से एक ही पद पर कार्य कर रहे शिक्षकों को करियर में आगे बढ़ने का बेहतरीन अवसर भी प्राप्त होगा। अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए जिला स्तर पर वरिष्ठता सूची तैयार करने और उसका मिलान करने का कार्य तेजी से चल रहा है।