    MP New: ग्वालियर में एक महिला को मुरैना निवासी चंद्रपाल यादव ने शादी का झांसा दिया। उसे अपने घर ले गया और पत्नी की तरह साथ रखा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। महिला के तीन बच्चे भी हुए। 6 साल पहले महिला से शादी भी कर ली। कुछ महीनों पहले वह अलग रहने लगा। महिला से कहा कि उसने शादी थोड़ी की है।

    By amit mishra
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 09:31:57 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 09:31:57 PM (IST)
    16 साल तक रहा साथ, तीन बच्चे भी हो गए... फिर अचानक गायब हुआ पति, पुलिस ने किया गिरफ्तार
    अचानक गायब हुआ पति, पुलिस ने किया गिरफ्तार। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. एक महिला को शख्स ने शादी का झांसा दिया
    2. अपने घर ले गया और पत्नी की तरह साथ रखा
    3. शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, FIR दर्ज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। एक महिला को मुरैना निवासी चंद्रपाल यादव ने शादी का झांसा दिया। उसे अपने घर ले गया और पत्नी की तरह साथ रखा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। महिला के तीन बच्चे भी हुए। छह साल पहले महिला से शादी भी कर ली। कुछ महीनों पहले वह अलग रहने लगा। महिला से कहा कि उसने शादी थोड़ी की है, इसलिए परिवार की जिम्मेदारी उस पर नहीं है। तंग आकर महिला ने मुरार थाने में शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार भी कर लिया।

    शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

    पीड़िता मालनपुर स्थित फैक्ट्री में काम करती थी। वहां मुरैना के माताबसैया क्षेत्र निवासी चंद्रपाल यादव भी काम करता था। उसने महिला से उसने दोस्ती की और शादी का झांसा दिया। महिला उसके झांसे में आ गई। पहले पति से महिला को एक बेटा था। शादी का झांसा देकर चंद्रपाल यादव महिला को अपने साथ रखने लगा। मुरार में दोनों पति-पत्नी की तरह रहते थे।


    महिला का आरोप

    चंद्रपाल के साथ रहने के बाद उसे तीन बच्चे हुए। यह बच्चे चंद्रपाल के ही हैं। 2019 में दोनों ने शादी कर ली थी। इसकी नोटरी भी महिला के पास है। कुछ माह पहले अचानक चंद्रपाल यादव परिवार को छोड़कर अलग रहने लगा। महिला ने साथ रहने के लिए कहा तो बोला- उसने उससे शादी नहीं की, यह सब दिखावा था। अब वह दूसरी शादी करने जा रहा है। इसके बाद महिला ने दबाव बनाया तो जान से मारने की धमकी तक दी। इतना ही नहीं महिला से मारपीट भी की। जब बच्चे आए तो इन्हें भी पीटा।

    पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    परेशान होकर महिला थाने गई। मुरार थाने में सुनवाई नहीं हुई तो यह मामला एएसपी अनु बेनीवाल तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत एफआइआर दर्ज कराई। इसके बाद आरोपित को भी तुरंत गिरफ्तार किया गया। एएसपी अनु बेनीवाल ने कहा कि महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में एफआइआर की गई। आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

