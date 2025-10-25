MP में आबकारी विभाग का गजब कारनामा... पीएम आवास में ही खोल दी शराब की दुकान

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया/मंडला। शराब ठेकेदारों व आबकारी विभाग की अंधेरगर्दी के मामले सामने आए हैं। एक स्थान पर प्रधानमंत्री आवास को ही शराब दुकान बना दिया गया, जबकि दूसरी जगह शराब दुकान संचालक ने स्कूली छात्रा को शराब बेची। इन दोनों मामलों में वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। अब मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है।

पीएम आवास को बना दिया शराब की दुकान पहली खबर आई उमरिया जिले के अमरपुर गांव से, जहां आबकारी विभाग की अनुशंसा और प्रशासन की अनुमति से प्रधानमंत्री आवास में ही शराब दुकान संचालन की अनुमति दे दी गई। गांव के सरपंच तीरथ प्रसाद कोल का कहना है कि यह आवास संजू कोल नामक हितग्राही के नाम पर स्वीकृत है, जिसमें शराब की दुकान खोल कर योजना का मखौल उड़ाया जा रहा है।