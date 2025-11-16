मेरी खबरें
    By amit mishra
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 06:55:41 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 07:35:27 AM (IST)
    ग्वालियर-झांसी हाईवे पर भीषण हादसा, रेत भरे ट्रैक्टर में घुसी फॉर्च्यूनर; 5 लोगों की मौके पर मौत
    ग्वालियर-झांसी हाईवे पर भीषण हादसा

    नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। ग्वालियर-झांसी हाईवे पर सुबह 6.30 बजे भीषण हादसा हो गया। मालवा कॉलेज के ठीक सामने रेत से भरे ट्रैक्टर में एक फॉर्च्यूनर कार जा घुसी। हादसा इतना गंभीर था कि फॉर्च्यूनर में सवार पाँच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। खबर लिखे जाने तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी थी।

    क्या है मामला

    जानकारी के मुताबिक फॉर्च्यूनर (एमपी 07 सीजी 9006) झांसी की ओर से आ रही थी। मालवा कॉलेज के सामने जैसे ही गाड़ी गुजरी, मोड़ से रेत से भरा ट्रैक्टर निकला। फॉर्च्यूनर तेज रफ्तार में थी, जिससे चालक गाड़ी संभाल नहीं पाया और वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गया। कार का आधा हिस्सा ट्रॉली के नीचे चला गया और पांचों की मौके पर ही मौत हो गई। शव ट्रैक्टर ट्रॉली और कार के बीच फंसे हुए थे। कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों की मदद से कटर से गाड़ी काटकर शवों को निकालने का प्रयास शुरू किया गया।


    पुलिस ने क्या कहा

    एसएसपी, धर्मवीर सिंह ने कहा कि "झांसी रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलवा कॉलेज के सामने बड़ा हादसा हुआ है। पाँच लोगों की मौत हुई है। मौके पर फोर्स भेजी है। अभी मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है।"

